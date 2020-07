Historias de cuarentena: gestiones por VHF y whatsapp

No me Gusta

La titular de la Casa de Justicia, del otro lado del VHF, toma el mensaje de Fidel y activa las gestiones. Expresa, en una nota enviada al intendente municipal y a los integrantes del Comité de Emergencia, la necesidad de que los productores rurales ingresen por “dos o tres días” a Jacobacci. Un día, como asegura Fidel, no les alcanza. Por la helada, los campesinos no pueden salir temprano ni tampoco volver muy tarde. Ni lo caminos ni los vehículos están en condiciones para afrontar los periplos del invierno.

Los pequeños crianceros no pueden descuidar sus pocos animales. Las inclemencias del clima y las amenazas de la naturaleza los mantiene en vigilia y sin descanso. Fidel, uno de los voceros de la comunidad, sabe que tan intensa nevada va a traer mejores pastizales en la primavera y eso es bueno para el campo y para el ganado. Por eso, más allá de los esfuerzos, su mirada es auspiciosa. Pero también es consciente de que necesita llegar al pueblo, la leña está húmeda y “este año no vino buena”. Debe abastecerse de una mejor madera para la estufa, comprar víveres y forraje para los animales.

