Hermosilla: «La Región Sur y nuestro sentido de pertenencia de ser rionegrino»

Hoy es un día especial para los Rionegrinos, pero también creo que como viene ocurriendo desde hace ya un lustro, es especial para los habitantes de la Línea Sur y o Región Sur rionegrina, porque tenemos un sentido autentico de pertenencia a una provincia donde esta vasta región ocupa el 70% de su geografía. 9 municipios, 28 comisiones de fomento, y cientos de parajes la integran, con tan solamente 32.000 habitantes aproximadamente.

Ya los inviernos no son iguales en la región, porque la política de integración territorial que llevó adelante el ex gobernador Alberto Weretilneck hizo que se achiquen distancias, que se acorten brechas que hace no tanto dejaban a la región como la más postergada de la provincia.

La Colocación de miles de garrafones en los poblados rurales de las 28 comisiones de fomento permiten hoy aseverar que los inviernos de los habitantes de esos parajes sean distintos , totalmente distintos, (cada carga de garrafones en los parajes millones de pesos que el por una decisión política estratégica de integración el estado rionegrino hoy subsidia a cada una de las familias que lo reciben , valorando el esfuerzo de una región que al comienzo de la conformación de esta provincia era la región que más aportaba al PBI provincial con sus miles de cabezas de ganado y sus millones de kg de lana.)

La decisión de recuperar nuestra vialidad rionegrina trajo aparejado que se vean en época invernal cientos de máquinas viales, abriendo caminos en la nieve, despejando rutas, comunicando, integrando, HACIENDO que cada uno de los miles de habitantes de la región no nos sintamos aislados, olvidados, o esperando a veces la donación o el voluntarismo de alguien que se acordará de la “línea sur”. Sentimos que somos rionegrinos., que aunque no tengamos el peso electoral de ciudades se nos valora y se nos cuenta parte de una PROVINCIA INTEGRADA.

Nos sentimos parte, cuando nuestro sistema productivo se caía a pedazos y una decisión creo que más del corazón que nos levantó el ánimo, empezaron a llegar a nuestros pueblos camiones repletos de ovejas, chivas, forrajes, insumos agrícolas, galpones, subsidios, créditos blandos, proyectos de agua, etc. para que nuestros productores sintieran que alguien los acompañaba, fue la llama que encendió la esperanza de los que habían sufrido la pérdida de más del 80% de su producción.

No habría una foto más emblemática este 28 de Junio que hable de lo que es Rio Negro hoy que la del Gasoducto de la Región Sur,( la pensó y comenzó Alberto Weretilneck y hoy la continua nuestra actual gobernadora Arabela Carreras) la Obra más emblemática del Plan Castello, ( más de 80 millones de dólares) para dotar de gas natural a parte de la región con temperaturas más bajas de la provincia) , es la obra que habla a las claras de una manera de pensar distinto una provincia que sin duda ha redundado en la mejora del equilibrio de una provincia continente con tantas facetas , climas y producciones.

Nuestros hospitales lucen como los mejores de cualquier ciudad, medios de movilidad que en su mayoría no supera los 3 años de antigüedad, planteles médicos.etc.

La renegociación de los contratos petroleros fue un hecho bisagra también en la integración provincial por que se diseminaron obras por todo el territorio provincial, siendo también la región sur donde se ejecutaron muchas de ellas, donde muchos cuarteles de bomberos equiparon por no decir todos, donde también los municipios fueron beneficiados con partes iguales de los fondos de tan importante renegociación.

Se siguió achicando la brecha desde lo educativo, antes pensar en una carrera terciaria rápidamente vaciaba a la región de jóvenes que se tenían que ir a las grandes ciudades, hoy tenemos diseminados en toda nuestra región Tecnicaturas de nivel terciario, Instituto de Formación docente, escuelas de policía, y una creciente conectividad que les permite a muchos para estudiar no tener que emigrar de sus pueblos, lo mismo en los parajes donde vaya paradoja hoy en épocas de pandemia están familiarizados con la educación en el contexto virtual.

Estas cosas le han dado vida, crecimiento, vigor a nuestras economías locales, y hasta podemos decir que en muchos casos se vive mejor en nuestros pueblos que en la ciudad sin desmerecer vivir en ellas. Se ha elevado la calidad de vida, los municipios se han fortalecido políticamente ( no es casualidad que la región tenga 6 legisladores provinciales 5 de JSRN, 1 FdT) y económicamente, la sociedad civil está viva, con cientos de instituciones vigorosas, la comunidad siente que un día como hoy no pasa desapercibido, hoy es nuestro día el de todos los rionegrinos. Y NO ESTA DEMÁS DECIR QUE GRACIAS A UN GOBIERNO DE UN PARTIDO PROVINCIAL, FEDERAL, INTEGRADOR Y SOLIDARIO, LOS QUE HABITAMOS LA REGION SUR DE RIO NEGRO HOY CELEBRAMOS CON MAS PERTENENCIA EL DIA DE NUESTRA QUERIDA PROVINCIA DE RIO NEGRO.

FELIZ CUMPLEAÑOS RIO NEGRO