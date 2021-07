Hepatitis virales, infecciones prevenibles y tratables

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que se conmemora cada 28 de julio, desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de la prevención y la detección temprana de personas no diagnosticadas. La Hepatitis «no puede esperar», puede prevenirse y puede tratarse.

La palabra hepatitis quiere decir inflamación del hígado, se puede producir por virus, consumo excesivo de alcohol; toxinas medicamentos y algunas enfermedades. Los tipos más comunes de hepatitis virales son las a, b y c.

Se estima que el 2% de la población argentina pudo haber estado en contacto con el virus b o c. Estas infecciones son prevenibles, su diagnóstico se puede realizar por un análisis y es gratuito en todos los hospitales de nuestro país. Es fundamental conocer precozmente el diagnóstico porque permite el control y seguimiento por un especialista y la necesidad de un tratamiento.

Vías de transmisión

La Hepatitis A se transmite por el contacto de alimentos u objetos contaminados con materia fecal. La Hepatitis B y C puede transmitirse por el contacto con la sangre al compartir elementos corto-punzantes, agujas, jeringas y a través de las relaciones sexuales. Además, la hepatitis B también puede transmitirse de madre infectada a su bebé durante el embarazo y parto. Por tal motivo, desde el área de Enfermedades Transmisibles de la cartera sanitaria provincial se remarca la importancia de realizarse el test en tu control de embarazo y vacunarte.

¡Existen vacunas!

La hepatitis A y la B pueden prevenirse por vacunas, disponibles en forma gratuita en todos los vacunatorios de nuestro país. Si bien no existe vacuna para la hepatitis C podés prevenirla adoptando medidas de cuidado tales como no compartir elementos corto punzantes con otras personas y usar preservativo en todas tus relaciones sexuales.

Tanto la hepatitis B como la hepatitis C generalmente son infecciones asintomáticas, y pueden evolucionar a formas crónicas causando enfermedades en el hígado como cirrosis o cáncer de hígado. Siendo la hepatitis C la principal causa de trasplante hepático en nuestro país.

Es importante que te hagas el análisis de hepatitis B y C , si:

● En tu control de salud solicítalo a tu médico.

● Tuviste relaciones sexuales sin preservativo.

● Vivís con alguna persona que tiene hepatitis b y /o c

● Tuviste o tenés alguna infección de transmisión sexual.

● Tenés VIH.

● Te haces o alguna vez te hiciste hemodiálisis

● Compartís agujas, jeringas o elementos contrapuntantes

● Recibiste donaciones de sangre o trasplantes antes de 1994

● Durante el control de embarazo, vos y tu pareja.