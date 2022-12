Gustavo Casas lanzó su candidatura a gobernador “con vocación de poder y el objetivo principal de dar trabajo”.

El dirigente peronista Gustavo Casas lanzó formalmente hoy en Villa Regina su candidatura a gobernador, con un fuerte reclamo de internas al Partido Justicialista (PJ) para que se aleje de la estrategia de una alianza que sea colectora a Alberto Weretilneck.

Estuvo acompañado por el exdiputado nacional y dirigente de Convocatoria Hay 2023, Osvaldo Nemirovsci, y referentes de distintos espacios y unidades básicas de las regiones de la provincia.

Se indicó que Casasquiere ser candidato porque un peronista debe encabezar una lista con autonomía tanto de JSRN como de Cambia Río Negro (JxC), pero que están dispuestos a hablar con todos los sectores que no quieren ser furgón de cola del oficialismo provincial ni traicionar la historia del Partido Justicialista (PJ).

Casas señaló, sin mencionarlo, que la estrategia de Martín Doñate que respalda la conducción formal del PJ “no tiene nada que ver con el peronismo”

Expresó que decidió este lanzamiento porque “tenemos una vocación real de poder” y porque “con un peronista en el gobierno el objetivo básico es dar trabajo”, apostando al desarrollo de todas las regiones.

Señaló que “nuestra geografía está perdiendo el tiempo, es como la energía que se ventea permanentemente y nadie la conduce, esto no nos lleva a nada”.

Destacó que sólo los gobiernos peronistas tienen una vocación estratégica y geopolítica del desarrollo, ejemplificando con la próxima terminación del asfalto de la ruta nacional 23 y los avances en la ruta nacional 22.

Indicó que quiere defender los intereses de su pueblo, no ser un administrador sino transformador de la realidad, “empieza una etapa profundamente revolucionaria, queremos saber qué está pensando cada localidad y que hay que hacer en cada localidad, ver cómo transformamos cada rincón de la provincia”.

Dijo además que quiere imponer respeto ante el gobierno central “y no ser mendigo ante Buenos Aires, no voy a pedir permiso para nada, la única voluntad es lla voluntad del pueblo de Río Negro y ninguna otra”.

Nemirovsci requirió a la conducción del peronismo que convoque a internas para elegir los candidatos con vistas a las elecciones provinciales, que se prevén para el 16 de abril, porque “con la opinión de miles de afiliados van a estar mucho más jerarquizados y legitimados ante la sociedad rionegrina, que a nuestros candidatos no los elijan ni un dedo ni ningún padrinazgo de Buenos Aires”.

Reflexionó que la dispersión del peronismo “solamente favorece al partido de gobierno y a la oposición por derecha de Tortoriello con Cambia Río Negro; si el peronismo no tiene presencia en estas elecciones, en los próximos cuatro años la provincia carecerá de una voz que hable en defensa de la ampliación de derechos, de los trabajadores, de la justicia social, de nuevas realidades económicas, de las modernas tecnologías para la producción”. Enfatizó que si el peronismo no presenta candidaturas “vamos camino a la desaparición”.