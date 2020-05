Gustavo Casas: «La Ruta Nacional N° 23, será la otra prioridad de su gestión»

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Agregó que «en los últimos años estuvo muy parado, se demoraron contratos, hay que reveer eso porque no hubo recursos económicos y se paró. Ha habido un significativo abandono, así que tratamos de no quejarnos de lo que pasó en la historia reciente y empezar a ingeniar como podemos ir resolviendo para que en los próximos años haya signos de reactivación en cada lugar».

Casas indicó que aún no fue nombrado oficialmente, «desde el lunes se dio el alta como personal contratado, como es la costumbre de Vialidad, y estamos esperando la resolución que defina el cargo que es la Jefatura del Distrito 20, uno de los más importante del país porque tiene más de 2700 kilómetros de rutas, entre las pavimentadas y las no pavimentadas, así que es la hora de tener la presencia, la centralidad, para dejar de estar con Río Negro en la banquina y pasar al centro de la escena de las rutas rionegrinas».

You May Also Like