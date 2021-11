Gustavo Casas: «la Ruta Nacional 23 estará terminada para marzo de 2023»

La tan anhelada obra de pavimentación de la totalidad de la Ruta Nacional N 23 aún deberá concluir algunos pasos más para llegar a concretarse, sin embargo, el jefe de Distrito de Vialidad Nacional de la provincia Río Negro aseguró que «se está trabajando bien y en los tiempos mas o menos previstos».

“Estamos hablando de la ruta más bonita de toda la Argentina”, comenzó diciendo Gustavo Casas, jefe de Distrito de Vialidad Nacional de la provincia Río Negro acerca de la Ruta Nacional 23.

Afirmó que ya se encuentran en la parte de la precordillera y “ya nos cuesta un poco más porque tenemos que dinamitar y hacer trabajos muy especiales. Si todo va bien, en marzo del 2023 estamos inaugurando la ruta, es un anhelo de todos los que somos rionegrinos”.

Casas dijo que “están trabajando los cuatro sectores que faltaban. Cuando empezamos faltaban asfaltar definitivamente 100 kilómetros y ahora ya faltan 65”.

Según aseguró el jefe de Distrito «se está trabajando bien y en los tiempos mas o menos previstos», también aclaró que el recurso económico no está faltando, “que era lo que podía ser una variante que nos imposibilitaba terminar en los tiempos pensados”, explicó Casas.

Agregó que “tiene una magia muy particular y no hay persona que no me haya dicho que la estaban empezando a disfrutar, a pesar de que faltan 65 kilómetros”.

Por último, explicó que hay sectores en donde tuvieron que hacer un trabajo de bacheado, contó que “es una ruta que empezó hace casi 20 años y después de cinco años de vida útil, hay que empezar a pensar en un bacheo para mejorarla. La estamos por terminar pero hay que empezar por donde se empezó en su momento”.

