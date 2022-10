Gran presencia Jacobacina en los Juegos Nacionales Evita

Desde la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci resaltamos, valoramos y agradecemos la participación de deportistas de nuestra ciudad en las finales nacionales de los Juegos Evita.

Desde el 24 de Octubre se llevaron a cabo en la Ciudad de Mar del Plata las finales nacionales con la participación de adolescentes de 12 a 18 años de todas las provincias argentinas.

Dentro de la delegación de Rio Negro participaron los siguientes jacobacinos y jacobacinas:

RUGBY:

German Sandoval, Maximiliano Collueque, Tobias Rojas Quevedo y Juan Ignacio Fernandez. Todos ellos forman parte de Los Choiques Rugby Club.

BOXEO:

Andres Montiel, quién desde sus inicios esta dentro del plantel deportivo del Club Huahuel Niyeo.

VOLEY:

Malen Guzman Roa (Sub-15), Camila Franco (Sub 17), Carla Arroyo (Sub 17), Jeremías Buganem (Sub 17), Thiago Lavin (Sub 15), Sacha Ziede (Sub 15), Julian Nieto (Sub 15) y Federico Sanchez (Sub 15), todos ellos integrantes de la Escuela Municipal de Voley.

Además les comentamos que la Final nacional de los Juegos Evitas para Personas Mayores se realizará en la provincia de San Luis, del 7 al 11 de noviembre, y también habrá presencia jacobacina.

PADEL:

Dora Bruzaín – Zulma Romero.

Agradecemos a cada uno de las y los deportistas mencionados el compromiso, el esfuerzo y la dedicación hacia las disciplinas que practican.

Gracias por ser nuestros embajadores y embajadoras no solo en el ámbito provincial sino también nacional, ustedes son los exponentes de una ciudad pujante a nivel deportivo.