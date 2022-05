Gonzalo Adaime: “Las diferencias con Carlos son esencialmente políticas”

“Carlos tomó un camino que no conviene al partido y al pueblo”, señaló Gonzalo Adaime al explicar el motivo de su renuncia como secretario de Gobierno del municipio de Ingeniero Jacobacci, en referencia a la decisión de Carlos Toro de sumarse al Frente Renovador.

Adaime renunció el martes pasado y fue la primera reacción dentro del equipo municipal radical de Jacobacci, luego de la adhesión de Toro al massismo.

“Las diferencias con Carlos son esencialmente políticas”, reafirmó el ex secretario de Gobierno municipal, un joven que pertenece a una tradicional familia de la localidad y de vieja raigambre radical.

Gonzalo Adaime relató que, en principio, las gestiones de Carlos Toro con funcionarios nacionales que responden a Sergio Massa, fueron motivadas por las necesidades de la municipalidad, que “está bien que así sea -indicó- pero ahora ya pasaron la órbita partidaria”.

También manifestó que “no creo que Carlos renuncie a la UCR” porque además debe mantener su pertenencia partidaria para demostrar que en la alianza con el FR está presente el sello del radicalismo local.

En cuanto a cómo se analizó la decisión del intendente de acercarse a los renovadores, Adaime dijo que “en la última reunión de la mesa directiva de la UCR de Jacobacci, hubo voces en contrario”.

Alianzas con Juntos

Gonzalo Adaime comentó a esta Agencia que el radicalismo ya comenzó la tarea de buscar un candidato al municipio y que una alianza con Juntos Somos Río Negro es posible, no se descarta, hay simpatías y afinidades, pero aclaró que “todo será de acuerdo al marco de las alianzas que defina la Convención Nacional y la Convención Provincial” y destacó que “somos aliancistas, cualquier definición debe ser orgánica”.

Establecer la fecha de elecciones en la localidad es facultad del intendente y es probable que, si se vota a la gobernación en abril o mayo del año próximo, en Jacobacci la elección municipal se acuerde con el FR, por ejemplo, junto con las nacionales de octubre.

De todos modos, en esa localidad sureña, el radicalismo fue a las elecciones con la Lista 3, porque rechazó formalizar una alianza con Cambiemos.

Consultado Adaime sobre si podría ser candidato a intendente, expresó que “siempre cuando quise algo lo manifesté, no me hice el distraído” y agregó que “si así tiene lo define el comité, es lógico que me gustaría”.