Gattoni: «me llama la atención que nadie de Nación habló sobre lo sucedido en la zona andina»

La legisladora Provincial Nayibe Gattoni, se solidarizó con la Gobernadora Lic. Arabela Carreras y hacia los vecinos de la zona andina, ante los hechos vividos en el Foyel y en Villa Mascardi.

Estos hechos, delictivos, irrespetuosos y que solo transmiten violencia no deben pasar y no queremos que sucedan. Esta claro, que esta gente, que dice llamarse parte de la comunidad mapuche, no sólo cometen delitos usurpando en tierras privadas, territorios nacionales y provinciales no son más que oportunistas y violentos que prefieren agredir obviando la manera pacífica y correcta como es el diálogo. Me enoja, me molesta, que se eleve tono de voz a una mujer, aún más en estos tiempos donde las mujeres luchamos por la igualdad de género, en donde en esta sociedad nos a costado tanto llegar hasta donde estamos hoy en día, me entristece que nuestra Gobernadora haya tenido que padecer esta situación, como también, me llama la atención, que entidades nacionales como el INAI, al igual que la oposición, no hayan trasmitido ninguna opinión al respecto ante esta falta de respeto hacia una mujer, y ante la máxima autoridad de nuestra Provincia como lo es nuestra Gobernadora, también debo mencionar que me llama de igual manera la atención la falta de preocupación, la falta de empatía, la falta de interés y la falta de solidaridad para con los vecinos de la zona andina que día a día tienen que padecer estas situaciones violentas por parte de estas personas encapuchadas.

Por último, resaltar que el desalojo en el Foyel, se dio de manera ordenada y pacífica, la Policía de Rio Negro realizó un trabajo fundamental y que este es el Rio Negro que deseamos, un Rio Negro sin agresiones, ni malos tratos y fundamentalmente, un Rio Negro que defiende los intereses de todos los Rionegrinos.