Fuerzas de seguridad de Provincia se capacitan para prevenir la violencia por cuestiones de género

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

En ese contexto -resaltó Gianola- “se dejó en claro que la violencia no es una emoción, sino que es una práctica y una elección, por lo que se hizo un llamamiento profundo al personal para reconocer estas prácticas, para no reproducirlas, y se enfatizó en el rol fundamental que, como agentes del Estado tenemos, a la hora de erradicar las violencias por motivos de género”.

You May Also Like