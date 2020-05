Fuerte apoyo de UPCN Jacobacci a los trabajadores del Hogar de Ancianos y Salud Pública

No me Gusta

Desde UPCN Ingeniero Jacobacci, y UPCN central, queremos expresarnos por este medio y brindarle nuestro apoyo a tod@s l@s trabajadores del sector de la Salud Pública, como así también al personal del Hogar de Ancianos, quienes en los últimos días, a raíz de los hechos sucedidos en relación a los casos positivos de covid 19, están pasando momentos que generan malestar, sentimientos de impotencia, tristezas y sobre todo perjudica lo emocional, ya que la mirada del otro juzgando el accionar o el trabajo que realizan está hoy más que nunca puesta en ell@s. Repudiamos estas actitudes de la población que discriminan al personal de servicios esenciales, por creer que los pueden contagiar. Sabemos del compromiso que cada trabajador de la salud tiene y apoyarlos en este momento difícil es una acción que deberíamos tener tod@s. Desde el Gremio UPCN, queremos acompañar en particular a tod@s nuestr@s afiliados y en general a cada trabajador de la salud, del hogar de ancianos y los agentes de seguridad,como a cada persona que tiene que salir a trabajar porque sus tareas esenciales así lo ameritan y, sepan que estamos para apoyarlos, porque cuidarnos también significa tener palabras de aliento y cuidar lo que hacemos sentir a las personas, ya sea con nuestras acciones, comentarios, e inclusive con miradas acusadoras. LOS INSTAMOS A SEGUIR TRABAJANDO A NO BAJAR LOS BRAZOS, QUE DE ESTA SITUACIÓN SALIMOS UNIDOS, PORQUE SI NOS DIVIDIMOS, PERDEMOS TODOS.

