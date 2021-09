Fiscalía solicitó la pena de un año y 8 meses para el docente de Maquinchao

Este mediodía la fiscalía solicitó el monto de pena correspondiente al hecho por el cual fue declarado culpable el docente de Maquinchao por el delito de Grooming.

De esta manera, en los alegatos de la audiencia de cesura, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de un año y 8 meses de ejecución condicional y reglas de conducta.

“Debe fijar domicilio, no debe salir del país sin autorización judicial, no se puede acercar a la víctima por un radio menor a 100 metros y obviamente no debe ponerse en contacto con ella por ningún medio. Además no puede cometer nuevos delitos, y tiene que realizar una capacitación donde se acredite que el hombre haya atendido los parámetros y conceptos de violencia de género”, detalló la fiscal del caso.

“Pido que una vez que el fallo quede firme, el responsable penal quede inscripto en el Registro Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS). ya que el delito de Grooming es considerado dentro de ese tipo legal”, agregó.

“Para esta instancia, tengo presente que este señor cuenta con un profesorado, cuestión que lo habilita a enseñar, pues si tiene la capacidad para enseñar tiene la capacidad para comprender las consecuencias de sus actos”, señaló la fiscalía.

En cuanto al medio utilizado para cometer el delito, el ya declarado responsable penal de Grooming, eligió Snapchat, “cuestión que no es casual, y se suma lo declarado por el imputado, que lo usaba para entretenimiento. Pero no, esta parte considera que la comunicación con niñas no es una manera de divertirse”, enfatizó la representante fiscal.

Por su parte, el defensor particular solicitó el mínimo de 6 meses de prisión condicional y subrayó que su asistido no cometió ningún tipo de delito.

La sentencia del juicio de cesura se dará a conocer el próximo 23 de septiembre a las 13:30 a través de Zoom.