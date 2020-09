«FERROVIARIO DE LA ZORRA DE VÍA» por Jorge Castañeda

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Brazos fuertes y tenaces Manejando las palancas Van en la zorra de vía Los ferroviarios en ancas. Un durmiente y otro más Cantando su letanía Rieles que nunca se juntan Llevan a la zorra vía. El invierno se hace largo Y hay que salir con la helada Rostros duros y curtidos Guapeando la madrugada. Van dejando la Estación Con su ritmo vacilante Y marchan en los veranos Cuando el sol es calcinante. Parecen una postal Cuando recorren los rieles El viento los va curtiendo Con sus rigores infieles. Los hombres de la zorrita Son de acero un caracol Aunque llueva o haga sol Su esperanza no marchita. No aflojan en su trabajo Porque aman su profesión La zorrita, los andenes Los durmientes, la estación. Merecen un homenaje Por ser fieles servidores Que soportan los rigores Demostrando su coraje.

You May Also Like