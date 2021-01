Familiares y vecinos de Jacobacci realizaron una caravana pidiendo que Reyna vuelva a su casa

No me Gusta

La madre subrayó «No había ningún comentarios de nada. Somos gitanos, tenemos una ley. Pero la ley, no tiene nada que ver. Mi hija no está a la venta de nadie. Yo la quiero de vuelta sea como sea», señaló determinante. «Necesito información, necesito que la traigan porque el padre está muy mal«.

«De la Brigada, la Policía me dijeron que no hagamos nada por cuenta nuestra. Ellos dijeron ‘Ustedes están en manos de la Justicia’; nosotros estamos esperando de la justicia».

Su madre relató «Fuimos a Roca para hacer un negocio. Íbamos y veníamos, ni ropa habíamos llevado. A la madrugada se levanta (el padre) y ve que no estaba en la cama. De ahí salimos y me fui «rajando» a la Comisaría 21. De ahí no sabíamos más nada de ella», señaló.

