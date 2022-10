Evaristo Collihuin: «No los reconozco como mapuche»

Evaristo Collihuin, lonco del paraje Chacay Huarruca, afirmó que sólo reconocen en Mascardi a la comunidad Wiritray. Señaló que el verdadero mapuche no llega con la cara tapada ni en forma violenta.

«No tendrían que ser así como son esta clase de personas, no los reconozco como mapuche, porque el verdadero mapuche no llega a tomar tierras que no son legales», dijo Evaristo Collihuin, lonco de una comunidad de la Línea Sur.

Lamentó que hoy «por ser del pueblo mapuche somos apuntados con un dedo, antes no éramos discriminados ni apuntados, ahora nos miran como terroristas y nosotros no somos terroristas».



Además remarcó que «nosotros no nos encapuchamos, el verdadero mapuche anda con la cara bien descubierta». Recordó que cuando estuvieron en el Parlamento en Jacobacci, «las dos veces que participaron fueron a romper el parlamento. El ministro venía para atender a las comunidades y llegaron ellos y cometieron estos delitos que vienen cometiendo, nosotros somos de ir a dialogar, en forma pacífica no ir a interrumpir».



«Hay que ir a reclamar con documento en mano, hay que tener ancestros territoriales, no andar avasallando territorios que no corresponden«, destacó.



Afirmó que en Mascardi sólo reconoce a la comunidad Wiritray, «somos allegados a esa comunidad, porque el pueblo mapuche, podemos vivir a muchos kilómetros, pero cuando se habla de mapuche es donde nos juntamos de distintas formas, llegamos a los territorios, pero cuando hay una convivencia buena». Dijo no tener información de otra comunidad en la zona de Mascardi, más allá de la Wiritray.



Recordó que en una oportunidad se acercaron y les planteó que tenían que empezar a trabajar en forma distinta, señaló que entonces les expresó que «no somos de la RAM, somos verdaderos de esta tierra, tenemos que tener esta coherencia y ese concepto de dónde venimos».



Consultado sobre si reconoce a la machi por la que se reclama su liberación dijo: «qué voy a reconocer si yo tengo mis ancestros, para ser machi tiene que tener una cierta edad, venimos con una espiritualidad del vientre de nuestra madre, yo también estoy preparado para algo pero no me llega el cambio, esto se tiene que descubrir a una cierta edad». Agregó que no puede decir que es machi.



Enfatizó que esto va con los años «tiene que arrancar de 50 para arriba, cuando se transmite la espiritualidad y cuando llega la fuerza que tiene que tener uno».

Gentileza: Bariloche 2000