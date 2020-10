Estudiantes de Odontología de la UNRN reclaman terminar sus prácticas

No me Gusta

El 15 de octubre a 8 alumnos se les brindó la posibilidad de finalizar las PPS en el Hospital Escuela de Odontología en la localidad de Allen, sin información sobre las actividades a realizar ni fechas pautadas de comienzo, exigiendo de manera urgente firmar y enviar un acta, la cual estos alumnos decidieron no firmarla debido a que la institución no se responsabilizará de los daños y perjuicios tanto de los alumnos como de terceros que pudieran surgir de las actividades allí realizadas, siendo todavía estudiantes a cargo de la universidad. Otro punto a destacar es que se informó que iban a cursar 2 veces a la semana (10 horas semanales), lo cual para cumplimentar las 100 horas restantes necesitaríamos 2 meses y medio, en vez de compactar lo mayor posible el tiempo de exposición, perpetuando así nuestra asignatura hasta el año 2021.

Además de que no se nos permitió realizar las 100 horas prácticas hasta el día de la fecha, no hemos recibido de parte de la docente a cargo de la asignatura nuevas posibilidades de aprendizaje (en el mes de junio enviamos un listado de temáticas que nos interesaba interiorizarnos y no fueron dados en todos estos meses)».

Los estudiantes piden que se les de «por finalizadas las 100 horas restantes debido a que esto nos imposibilita la inserción en el ámbito laboral y poder formarnos académicamente indefinidamente. Teniendo hasta el momento realizadas 1793 horas de práctica, no nos incidiría en nuestra formación el faltante de 100 horas, las cuales son equivalentes a dos semanas y media. Por lo tanto, no se justifica tanto tiempo de inactividad en el que nos encontramos hace 7 meses.

