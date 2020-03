Están cerrados los ingresos a las localidades de la Región Sur

No me Gusta

Tambien se establece el cierre de: Todos los locales comerciales, salvo los que proveen alimentos como supermercados, kioscos, multi rubros, autoservicios, despensas, verdulerías, panaderías, como así también veterinarias, ferreterías, ferreterías y provisión de garrafas; todos estos locales comerciales deberán cerrar todos los días a las 00:00 Hs como tarde. Mientras dure la cuarentena se continúa con el aislamiento social, preventivo y obligatorio sólo se permite, en el caso de gastronomía, la modalidad de delivery. Quedan prohibidas reuniones y eventos en domicilios particulares y la permanencia de ciudadanos en espacios públicos como así también la realización de actividad física al aire libre. Los comercios que no cumplan con lo establecidos en esta resolución serán multados con una suma de $100.000 además de la clausura inmediata del local comercial. Los ciudadanos que no respeten la cuarentena y lo establecidos en la presente resolución serán multados con una suma de $ 50000. Los controles estarán a cargo del Área de inspectoría municipal, Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y Protección Civil.

