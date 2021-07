Estafas telefónicas: falsamente, se presentan como integrantes del Poder Judicial

Las estafas telefónicas se han multiplicado con la pandemia y la consolidación de los mecanismos bancarios remotos. Los registros del Ministerio Público Fiscal en cuanto a denuncias y condenas se multiplicaron, y las medidas cautelares que ordenan el no descuento de créditos bancarios productos de engaños también.

Recientemente, al menos en Dina Huapi, se detectaron llamadas telefónicas de números con característica de Viedma, donde los estafadores se hacían pasar por supuestos integrantes del Poder Judicial. En su avatar de whatsapp tenían el isologotipo del Poder Judicial de Río Negro.

Según consignaron dos vecinos en el Juzgado de Paz, las estafas no se llegaron a concretar, porque la modalidad fue advertida por los destinatarios. Sin embargo, la excusa era que “habían ganado un juicio” y mediante artilugios procuraron acceder a datos de cuentas bancarias. La finalidad es la misma que otras estafas telefónicas, pero la argumentación era distintiva.

En este marco, el Poder Judicial recordó que ningún operador del organismo se comunicará directamente para solicitar ningún dato de cuentas bancarias, ni solicitará que se traslade a un cajero automático. Solicitó, asimismo, realizar la denuncia inmediata en la fiscalía de turno sin borrar las eventuales conversaciones de whatsapp.

En este marco, las recomendaciones generales son no realizar nunca transferencias, depósitos bancarios o cualquier pago solicitados vía telefónica, no entregar números de tarjeta o claves personales, no entregar dinero en efectivo a ninguna persona por trámite o premio alguno.

Para verificar los datos de cualquier organismo público, es preciso dirigirse a sus oficinas, para evitar engaños.