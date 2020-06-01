tua 23 niev
Comallo DINA HUAPI Maquinchao Regionales 

Estado Ruta Nacional Nº23

Linea Sur Noticias 74 Views

Parte de transitabilidad en la ruta nacional Nº23 de la zona de la línea sur.

  • DINA HUAPI (Emp. RN40) – PILCANIYEU 47 km RIPIO / PAVIMENTO
    DESVÍOS IRREGULARES / SECTORES CON HIELO
    TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
    SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO . TRAMOS CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA. DESVÍOS IRREGULARES. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS.RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS.
    PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. HELADAS MATINALES. VIENTOS LEVES. BANCOS DE NIEBLA.
  • 23 PILCANIYEU – COMALLO 50 km PAVIMENTO/ RIPIO
    DESVÍOS IRREGULARES / SECTORES CON HIELO
    TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
    SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO EN TRAMOS PAVIMENTADOS. DESVÍOS IRREGULARES. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS.
    PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. HELADAS MATINALES. VIENTOS LEVES. BANCOS DE NIEBLA.
  • 23 COMALLO – ING. JACOBACCI 91 Km RIPIO/ PAVIMENTO
    -SECTORES CON PRESENCIA DE HIELO. TRAMOS IRREGULARES CON BARRO
    TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
    TRAMOS IRREGULARES CON BARRO Y BANQUINAS INESTABLES POR DESHIELO. SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR FORMACIÓN DE HIELO. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. RESPETAR LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. TRAMOS PAVIMENTADOS CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA.
    NUBLADO. INTENSAS HELADAS MATINALES. VIENTOS LEVES. BANCOS DE NIEBLA.
  • 23 ING. JACOBACCI – MAQUINCHAO 73 Km PAVIMENTO SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR FOMACION DE HIELO
    TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
    SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO. CIRCULAR A BAJA VELOCIDAD. NEBLINAS MATINALES. SE SOLICITA TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. TRAMOS CON DESPERFECTOS EN CALZADA Y CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISORIA.
    PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INTENSAS HELADAS MATINALES. VIENTOS LEVES. NEBLINAS.
  • 23 MAQUINCHAO – LOS MENUCOS 72 Km PAVIMENTO SECTORES CON BAJA ADHERENCIA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR HELADAS MATINALES. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MAXIMAS Y LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. LUCES BAJAS ENCENDIDAS.
    DESPEJADO A NUBLADO. HELADAS MATINALES. VIENTOS LEVES.
  • 23 LOS MENUCOS- EMP. R. N N° 3 269 Km PAVIMENTO NORMAL TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
    CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD. TENER EN CUENTA QUE EN LA ZONA DE ARROYO NAHUEL NIYEU SE ENCUENTRA EN DESVIO DE RIPIO DONDE SE DEBE CIRCULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN Y A BAJA VELOCIDAD.
    DESPEJADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES.
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