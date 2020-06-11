Estado de transitabilidad en la Ruta Nº 23
Algunos tramos presenta desvíos irregulares y sectores con barro. Circular respetando las velocidades máximas. Transitar con luces bajas encendidas. Tramos pavimentados con baja adherencia por lluvias.
-DINA HUAPI (Emp. RN40) – PILCANIYEU 47 km RIPIO / PAVIMENTO
DESVÍOS IRREGULARES CON BARRO / TRAMOS PAVIMENTADOS CON BAJA ADHERENCIA
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EL TRAMO PRESENTA DESVÍOS IRREGULARES Y SECTORES CON BARRO. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. TRAMOS PAVIMENTADOS CON BAJA ADHERENCIA POR LLUVIAS. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
CUBIERTO CON LLUVIAS. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS (SMN). PROBABILIDAD DE NEVADAS.
-23 PILCANIYEU – COMALLO 50 km PAVIMENTO/ RIPIO
DESVÍOS IRREGULARES CON BARRO / TRAMOS PAVIMENTADOS CON BAJA ADHERENCIA
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
DESVÍOS IRREGULARES CON PIEDRAS SUELTAS Y BARRO. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
INESTABLE CON LLUVIAS. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS (SMN).
23 COMALLO – ING. JACOBACCI 91 Km RIPIO/ PAVIMENTO
NORMAL / DESVIOS IRREGULARES TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD EN GRAN PARTE DEL TRAMO. SECTORES IRREGULARES EN LOS DESVÍOS DE OBRA . RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. RESPETAR LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
PARCIALMENTE NUBLADO. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS CON RÁFAGAS (SMN)
23 ING. JACOBACCI – MAQUINCHAO 73 Km PAVIMENTO NORMAL TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EL TRAMO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD. SE SOLICITA TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. SECTORES CON DESPERFECTOS EN CALZADA Y CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISORIA. RESPETAR LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO.
PARCIALMENTE NUBLADO. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS CON RÁFAGAS (SMN)
23 MAQUINCHAO – LOS MENUCOS 72 Km PAVIMENTO NORMAL TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EL TRAMO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MAXIMAS Y LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. LLEVAR SIMEPRE LAS LUCES BAJAS ENCENDIDAS.
PARCIALMENTE NUBLADO. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS CON RÁFAGAS (SMN)
23 LOS MENUCOS- EMP. R. N N° 3 269 Km PAVIMENTO NORMAL TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EL RECORRIDO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD. TENER EN CUENTA QUE EN LA ZONA DEl ARROYO NAHUEL NIYEU SE ENCUENTRA EN DESVIO PERMANENTE DE RIPIO DONDE SE DEBE CIRCULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN Y A BAJA VELOCIDAD.
PARCIALMENTE NUBLADO. RIGE ALERTA POR VIENTOS INTENSOS CON RÁFAGAS (SMN)