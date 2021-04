Entidades Empresarias de Río Negro solicitan la reconstrucción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu

A través de una carta enviada al titular de Vialidad Nacional de Río Negro (Distrito 20°), Gustavo Casas, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), solicitó “la pronta solución” de la reconstrucción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu.

Se trata de un reclamo que se reactiva a raíz de la última crecida del curso de agua, producto de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocó la interrupción del tránsito de la ruta nacional N° 23 (entre Valcheta y Nahuel Niyeu).

“Este reclamo surge de las consecuencias sufridas por la última creciente registrada, que produjo el corte de la ruta provocando demoras en transporte de mercaderías y personas, ocasionando serios inconvenientes, especialmente sobre temas inherentes a la Salud, cuando alguno de nuestros habitantes, deben ser hospitalizados de urgencia”, afirmaron desde la Federación.

La nota destaca que “esta zona queda anegada cada vez que llueve de forma intensa, a eso le sumamos la falta de señalización, luces y mantenimiento del ripio lo que hace que se produzcan accidentes viales, muchas veces fatales”.

“Somos conscientes que no hace mucho que empezó su gestión, y no desconocemos su excelente disposición, compromiso y capacidad para avanzar con la obra de la ruta Nacional 23, pero sentimos la necesidad de recordar que este puente también reviste gran importancia para la región y que es de suma urgencia, por lo cual sería óptimo que esté incluido en el Presupuesto 2022, como así también es necesario concretar los accesos que corresponden a Ingeniero Jacobacci y las cuadras de asfalto que todas las localidades les han otorgado, y allí no están contempladas”, indicaron.

“La finalización de la ruta 23 es fundamental ya que une la cordillera con el mar, esto hará que cada localidad invierta en sus servicios hoteleros , gastronómicos y turísticos generando mano de obra genuina , por eso también solicitamos se mantenga el ritmo de trabajo en los tramos finales de la ruta para concluir con este tan anhelado Corredor Bioceánico”, finaliza la misiva.