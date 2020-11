En Río Negro la vacuna contra el COVID-19 se aplicará entre enero y febrero

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Señaló que «más de 12 millones de personas son grupos de riesgo y personal estratégico, personas de más de 60 años, docentes, personal de salud, Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán vacunados en primera instancia» . Aclaró que quedarán fuera del programa «menores de 18 años» que no tengan comorbilidades «porque no hay recomendación científica» de que deban recibir una dosis.

You May Also Like