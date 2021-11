El director de Veteranos de Guerra de la provincia, Rubén Pablos, aclaró que existe una Ley Nacional que “diferencia al veterano de guerra con aquellos soldados que fueron movilizados y se quedaron en el continente” y pidió a la ciudadanía que “no se confunda y se quede tranquila, porque en Río Negro el veterano de guerra está contenido”.

Aclaró que los veteranos de guerra “no tenemos nada contra de este grupo, pero hay una Ley Nacional que dictamina quién es veterano y quién no”. Y continuó detallando que “ellos fueron soldados que durante la Guerra de Malvinas fueron movilizados dentro del continente, pero no fueron a las islas, ni entraron en combate”.

“Es una circunstancia de la vida que nos haya tocado ir a nosotros y no a ellos. Por eso no queremos entrar en una discusión. Pero no podemos permitir que se autoproclamen veteranos de guerra y tengan el mismo título que quienes dieron la vida en combate”, resaltó.

Para Pablos, el reclamo en la provincia “no tiene coherencia, porque hasta tanto Nación no modifique esa ley o cree una nueva para darle contención a ellos, no podemos hacer nada”.

“Su lucha y su discurso confunden a la ciudadanía. Hay gente que firma y apoya su pedido porque creen que son veteranos no reconocidos, que no tiene pensión. Y eso no es real”, dijo.

Pablos explicó que se mantiene diálogo con el sector y aclaró que cualquier ex soldado que se encuentre en situación de vulnerabilidad puede acercarse al Ministerio de Desarrollo humano para solicitar acompañamiento.