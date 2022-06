Emprendedores y emprendedoras de Comallo ya están trabajando de lo que les gusta

Vecinas y vecinos de Comallo, que recibieron un microemprendimiento este año de la mano del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, ya se encuentran trabajando en diversas temáticas. Las personas interesadas pueden acercarse a la sede de la Delegación de la cartera para conocer más sobre los lineamientos del plan.

Mecánica del automotor, peluquería, vivero y construcción son algunas de las temáticas que eligieron los vecinos y vecinas de Comallo para comenzar su propio emprendimiento, y tener una salida laboral que les permita vivir más cómodamente.

Actualmente, en la localidad, más de 20 familias tienen en marcha su proyecto, brindando servicios a la comunidad y mejorando su calidad de vida.

Laura Cabrapan es una de ellas, y a través de un microemprendimiento y de los conocimientos que poseía, puso en funcionamiento el Vivero Las Cabritas, reutilizando residuos orgánicos y convirtiéndolos en nutrientes para la tierra, pensando en mejorar la forestación de la zona.

“Tengo mi propio invernadero, que fui agrandando con el tiempo, y un local de venta de plantas. Mi objetivo es expandir esta propuesta a la mayor cantidad de comunidades posibles, ya que estamos en tiempos donde la ecología es muy importante y todos tenemos que tomar medidas concretas para ayudar al planeta”, dijo.

A través del Microemprendimiento adquirió macetas, plantas y herramientas, que le permitieron llevar a cabo su proyecto.

Aldo Gallitua, en tanto, adquirió herramientas para su emprendimiento de construcción: “Son insumos que me hacían mucha falta. Me compré una soldadora eléctrica, una sensitiva, un taladro de banco, una plancha vibratoria, todas cosas que me facilitan mucho el trabajo todos los días”.

Mediante el Programa de Microemprendimientos, la Provincia acompaña a aquellos vecinos y vecinas que deseen poner en marcha una iniciativa laboral, y que necesitan el acompañamiento económico para la adquisición de maquinaria o insumos.

Aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre este programa pueden acercarse a las sedes de Desarrollo Humano de cada región.