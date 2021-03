El valor de invertir en salud: más ambulancias y un nuevo avión sanitario para Río Negro

Un nuevo avión sanitario y ocho ambulancias, sumará la Provincia para fortalecer el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), una decisión que forma parte de la fuerte inversión en materia de salud que realiza el Gobierno de Río Negro.

Es en el marco de las inversiones que se harán con fondos de la renovación de contratos petroleros. Se va a adquirir un nuevo avión sanitario por U$S 3.000.000, se invertirá en obras de infraestructura por un monto de U$S 1.500.000 y en equipamiento, incluyendo la oxigenación por membrana extracorpórea, por U$S 500.000.

En cuanto a las ocho ambulancias tipo Unidades de Terapia Intensiva Móviles (UTIM), se distribuirán: dos en Viedma, dos en General Roca, dos en Cipolletti y dos en San Carlos de Bariloche. Estas unidades ofrecerán servicio de emergencias médicas prehospitalaria gratuito, con asistencia los 365 días del año.

“La Gobernadora anunció la incorporación de ocho ambulancias y de un avión sanitario para poder atender aquellas emergencias en cada uno de las localidades, porque si hay algo que tiene este Gobierno es que trabaja tanto con los municipios chicos como con los grandes y recorre toda la provincia dando respuestas concretas”, expresó el legislador Juan Pablo Muena.

El anuncio de la nueva inversión lo hizo la Gobernadora Arabela Carreras durante su discurso de apertura del 50° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Rionegrina.

“Fue un discurso con mucha fuerza, mucha potencia, donde realizó un repaso de lo que se hizo en un año muy difícil para los rionegrinos y también a nivel mundial, y en este sentido hay que destacar que el Gobierno de Río Negro, a través de la Gobernadora y de todo su equipo, no ha parado un minuto, es sumamente importante destacar que tanto en salud, como en educación y en obra pública, la Provincia ha seguido trabajando muy bien”, enfatizó Muena.

El Legislador también quiso resaltar especialmente la tarea de los trabajadores de la salud durante la pandemia: “Valoro por sobre todas las cosas la labor de los trabajadores de salud; la tarea de cada uno y cada una en los hospitales, en las clínicas, se ha trabajado de una manera incansable y se mostró un gran compromiso”.

Por último, destacó las obras que se están llevando adelante en el nuevo hospital de Las Grutas y lo que serán los trabajos de refuncionalización y remodelación en el hospital de San Carlos de Bariloche.