El tren podría volver a unir Bariloche con Plaza Constitución

El titular de Tren Patagónico, Daniel García anunció que este lunes estará en Capital Federal realizando gestiones para avanzar en la conexión entre Viedma, Patagones y Bahía Blanca, lo que permitirá en un futuro unir Bariloche con Plaza Constitución.

García resaltó la visita del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera concretada el lunes de esta semana. “Estamos contentos y optimistas, fue muy importante la visita de ambos funcionarios con los que abordamos varios temas, para poder avanzar en todos los segmentos, tanto de carga como pasajeros”, destacó.

Dijo que “para el transporte de carga es fundamental el ramal Bahía Blanca – Patagones. Si se mira al sur de Bahía Blanca la única linea es la nuestra. La expectativa es que el lunes estaré en Buenos Aires para trabajar sobre este tema con ellos”.

Agregó que el tramo del sur bonaerense “está operativo, necesita trabajo de mantenimiento porque no se usa en los últimos 20 años. Se utiliza para casos excepcionales ya que lo que se hace es reducir la velocidad de paso lo cual para pasajeros y turismo es un problema pero para carga no”.

Afirmó que Tren Patagónico está dispuesto a hacer los trabajos necesarios, sobre los cuales aún no hay cifras cuantificadas, ya que se debe recorrer la línea. No obstante, aseguró que “no hay nada dramático, no es un puente que hay que rehacer, no hay zonas en las que se hayan derrumbado las vías, son cambios de durmientes, arreglos de saltos de vías”.

Resaltó que “empezar a trabajar esta modalidad, más allá de la importancia de la carga para Bahía Blanca y Patagones, significa un cambio trascendente en el vínculo entre Río Negro y Buenos Aires. Fue muy bueno este encuentro con Massa y Guerrera, porque estaban el intendente de Patagones y el de Viedma y se dieron las condiciones para hablar de estos temas”.

García se encuentra actualmente en Córdoba, visitando la fábrica de locomotoras que provee a la Provincia, y estuvo días atrás en San Luis viendo dos máquinas de Tren Patagónico que están en reparaciones.

Por otro lado,admitió que la semana pasada hubo un problema con una junta de una locomotora y el tren se quedó en Valcheta, por lo que tardó más de 30 horas en cumplir el trayecto Viedma Bariloche. No obstante, destacó que se proveyeron colectivos y alojamiento para los pasajeros que lo necesitaron.

Anunció que desde el 31 de mayo comenzarán a implementarse dos frecuencias más de Jacobacci a Bariloche con el Tren Expreso Rionegrino “que está impecable”, afirmó. También un cochemotor más nuevo hará el recorrido turístico Bariloche – Perito Moreno. Mientras que “el vapor está consolidado con la Trochita entre Jacobacci y Ojos de Agua y El Maitén y Ñorquinco”.