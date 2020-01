«El Pulpo» Lencina desistió de ser el nuevo DT del Deportivo Roca

A causa de la falta de refuerzos debido a la complicada situación económica del conjunto roquense, «El Pulpo» desistió de ser el nuevo DT del Deportivo Roca de cara al Regional Amateur 2020.

La palabra de Jorge Lencina al Búnker Deportivo:

✔️ «Hablé con el presidente y decidí no hacerme cargo del plantel».

✔️ «Hay algunas cosas que no se han cumplido, especialmente el tema refuerzos».

✔️ «La idea era reforzar el plantel para ser competitivos».

✔️ «La desorganización y la falta de comunicación me llevó a tomar está decisión».

✔️ «Se puede traer solamente un refuerzo y no era lo que habíamos hablado en un principio».

✔️ «Me gusta respetar lo que uno dice, para mí la palabra es fundamental».

Deportivo Roca comienza la pretemporada el día de mañana bajo las órdenes del preparador físico, Mauricio Siri. La institución debe resolver rápidamente la situación del DT pero Diego Napolitano se haría cargo del primer equipo en la vuelta de sus vacaciones.

El Búnker Deportivo