«El Mar te invita», un programa que cumple sueños

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

“Soy de Laguna Blanca, un pequeño pueblo de unas 40 familias. Nunca había salido de vacaciones porque la gente del campo no tenemos oportunidad de salir a pasear, sobre todo no tener con quien compartir. Este año vine con mi esposa y estoy contento de participar con el grupo, nunca había ido a la playa”, dijo emocionado Sebastián, uno de los abuelos que formó parte de las propuestas del programa en la temporada estival.

You May Also Like