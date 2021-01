El Manso tendrá el anhelado Centro de Educación Técnica N° 35

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

“Este año tuvimos una intensa agenda de trabajo, que no pudimos visibilizar mucho ni pudimos encontrarnos. Esta resolución es el fruto del trabajo de mucha gente y mucho tiempo, de hacer el diseño de la escuela nueva y evaluar la demanda. No cualquier demanda puede ser atendida, debe tener sustento y la posibilidad real de ser aceptada”, afirmó Carreras.

“Justo recién termino la primaria acá en El Manso y no me gustaría tener que irme a otro lugar para seguir estudiando, quiero trabajar en turismo y con los animales, cosechar y todas esas cosas que hacemos acá”, expresó con alegría uno de los 18 chicos y chicas egresadas que hay en la zona.

You May Also Like