El lunes reabren las agencias de Lotería

Zona de circulación (para la presencia del cliente) La Agencia o Sub Agencia Oficial, deberá asegurar la limpieza de todas las superficies de manera constante. Limpiar y desinfectar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón solución con lavandina o alcohol al 70%. Desinfectar superficies de apoyo (mostradores) por cada persona que sea atendida, con agua y jabón, solución con lavandina o alcohol al 70%. En caso de toser o estornudar, deberá hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo. Se deberá ventilar adecuadamente en forma natural en lo posible constantemente. Se recomienda evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. No se podrán compartir utensillos, alimentos, bebidas y equipamiento en general que comprometa la salud de Agenciero y/o terceros.

