El INDEC informó que una familia necesitó $ 128.214 para no ser pobre

En septiembre, la canasta básica de alimentos aumentó por encima del nivel general de inflación y trepó a un 7,1 % de acuerdo a los datos publicados este miércoles por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, acumula un incremento interanual del orden de un 89,0%.

Con las cifras del último mes, una familia tipo necesitó $ 128.214 para no ser pobre. A su vez, para no ser considerada indigente, un grupo familiar tendría que percibir no menos de $ 56.732 mensuales.

n tanto, el índice de la Canasta Básica Total (CBT) – incluye servicios- también se ubicó en el orden del 7,1% en septiembre y acumula un 81,8% en lo que va del 2022.

La publicación de los datos del costo de vida, se conocieron a una semana de difundirse los datos sobre la tasa de inflación de 6,2% correspondiente al mes de septiembre.