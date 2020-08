El importante rol de los porteros en las escuelas

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Celebramos este día y también lo tomamos como una oportunidad reivindicativa de la labor. La de servicio de apoyo es una tarea que produce mucho desgaste físico y necesita elementos acordes para trabajar y no perjudicar la salud. Como sindicato trabajamos por muchos años en el Manual de Misiones y Funciones. El manual se aprobó, pero no se pone en práctica como debería, lo que sigue afectando a los compañeros y compañeras. Por otro lado, a día de hoy, los salarios de casi todos los trabajadores y trabajadoras del sector se encuentran extremadamente rebajados, a consecuencia del enorme ajuste que viene aplicando la patronal/ gobierno desde hace más de dos años y que representa un 50% de la percepción mensual. Porcentaje que se hace muy evidente en los salarios del sector ‘no docente’, quienes de promedio perciben entre 30.000 y 32.000 pesos cuando deberían estar recibiendo mensualmente entre 45.000 y 47.000.

You May Also Like