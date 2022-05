El Gobierno quiere garantizar que alumnos y alumnas tengan clases: habrá conciliación obligatoria con UNTER

La Gobernadora Arabela Carreras anunció que se llamará a conciliación obligatoria con el gremio UNTER, y en consecuencia esta semana habrá clases normalmente. Además, planteó la necesidad de comenzar a evaluar la calidad de formación de los docentes rionegrinos.

“Vamos a llamar a conciliación obligatoria. Basta de paros, basta de no ir a trabajar. La educación de los chicos no puede ser la variable de ajuste. Esta semana habrá clases y el viernes nos vamos a juntar en paritarias”, sostuvo la Gobernadora.

Carreras adelantó que habrá “una gran modificación a la hora de discutir paritarias” con el gremio de los docentes. “Las paritarias no serán de un día, serán de diez o los que sean necesarios. Nos vamos a sentar todos a buscar la solución, que no es el paro, porque es una decisión que ha empeorado la calidad educativa y de trabajo de los docentes”, resaltó, en diálogo con Radio Seis.

En ese marco, adelantó que el Gobierno plantea sumar el pago de un plus por formación a los docentes, como ocurre con el resto de la Administración Pública. “Actualmente no se paga por este concepto, justo en el sector donde más se necesita formación. No hay incentivo y eso tiene que cambiar. En la próxima paritaria, junto al gremio, vamos a proponer un modelo de clasificación de los títulos, las horas y el nivel de formación”, dijo.

La Gobernadora opinó que la solución “debe pasar por una mayor capacitación de los docentes” con una mirada hacia el futuro: “Si no formamos los chicos de hoy, no vamos a encontrar las soluciones que necesitaremos de acá a 30 años”.

“Basta de hablar sólo de salarios. Hablemos de calidad educativa y de la calidad de formación de los docentes. Hay un dato alarmante: solo la mitad de los docentes de Nivel Medio tiene formación apta para el nivel, la otra mitad son idóneos”, explicó.