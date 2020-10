El Gobierno anunció nuevas medidas económicas

No me Gusta

El ministro de Economía , Martín Guzmán, señaló a modo de adelanto, que no habrá nuevas medidas cambiarias en lo que respecta a los anuncios, excepto que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares. Diputados y senadores tampoco podrán comprar dólares

