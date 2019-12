El Frente de Todos votó a favor la Ley de Emergencia Económica

No me Gusta

“Esta bancada lo ha venido advirtiendo durante los últimos años”, subrayó, “cada vez que el ex gobernador Weretilneck firmó, y esta Legislatura aprobó por mayoría, una a una las políticas impulsadas por el ex presidente Mauricio Macri, y que fueron el origen del desastre económico y social que hoy vivimos”, dijo Martini, “una dramática herencia a la cual el gobierno de Alberto Weretilneck ayudó activamente a consolidar”.

No obstante-aunque con fuertes críticas- el bloque opositor acompañó, “para ser responsables y dotar al gobierno provincial de las herramientas que necesita para salir de esta crisis”, el proyecto de Ley de Emergencia que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y que en los hechos implica la salida de Río Negro del Consenso Fiscal firmado por Mauricio Macri y el ex gobernador Alberto Weretilneck.

