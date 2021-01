El CPE aprobó la realización de asambleas virtuales, en línea y la continuidad de cargos

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

La modalidad de designación será la establecida por Resolución Nº 2256/20 y 2397/20, con la rectificatoria del artículo 6 que se establece que la o el docente designado, deberá comunicarse inmediatamente con la supervisión, con el fin de manifestar la aceptación o no de la designación; y en caso de no aceptar o no comunicarse el supervisor continuará designando teniendo en cuenta las lista de aspirantes; y de acuerdo a un cronograma preestablecido por los y las supervisores y supervisoras; y en forma conjunta en todos los niveles y modalidades (en donde debe constar cargos u horas con el detalle de fecha y horario a desarrollarse la designación de los mismos).

You May Also Like