El concejal Rojas solicito informe de la nueva terminal y obras en general

El concejal Anibal Rojas mantubo una reunión en el recinto del Concejo Deliberante junto al Secretario de Gobierno de nuestra Municipalidad Sr Mario Vedia y los demás Concejales.

Esta reunión fue solicitada desde ya hace un tiempo al ejecutivo y se pudo concretar con diferentes temas a tratar.

TERMINAL DE OMNIBUS: Nos comento respecto a esto que falta documentación, realizar el cálculo estructural, en los primero días de la semana que viene debería estar aprobado el plano, en cuanto al dinero comenta que los $8.000.000 están depositados en la cuenta de la municipalidad.

• Análisis de suelo: Se contrato a la empresa VEA Ambiental para que lo haga. Esta empresa cobra $62.000 Aprox. Recién se podrá realizar cuando las condiciones de clima lo permitan.

• El municipio debe buscar un Ingeniero o Arquitecto para que pueda quedar a cargo de la obra.

• A nivel presupuesto considera el secretario que no va existir variables, todo lo que es Árido y Cemento se encarga de la compra la empresa a cargo de la Obra, el Municipio solo se encarga de comprar las perfilarías y chapas.

• Estimación de finalización de la obra a fin de año.En cuanto a la demora en la finalización de la obra el secretario manifiesta o cree que La falla principal fue que, cuando el municipio presenta el pliego “no se hizo con un Cálculo Estructural”, y que mas allá de que la “provincia estaba al tanto de esto se financio la primera etapa igual”.

OBRA PÚBLICA Calle San Martin: El secretario Manifiesta que si bien el municipio arranco con la remodelación de la Avenida, por cuestiones climáticas ahora y de organización de la planta municipal se realizo una Contratación directa por parte del ejecutivo a UNA EMPRESA PRIVADA DE LA LOCALIDAD.

Manifiesta que existe el plano de lo que se está haciendo por lo cual la empresa que retome la obra continuara sobre lo que ya está hecho. Esta proyectada una “BiCISENDA” dentro del proyecto.

Cuestión Ambiental en relación a los trabajos en la calle San Martin: El secretario manifiesta que está previsto cambiar algunas especies de las que se encuentran en la avenida a lo que le manifesté la necesidad de contar con una “planificación previa en cuanto a la forestación y desforestación en función de lo que se quiera hacer”.

Le propuse conformar un equipo de trabajo en donde se pueda planificar la mejor opción posible junto al área de medio ambiente municipal, instituciones a fin a la cuestión ambiental y forestal, el Concejo Deliberante, Cooperativa de Agua, etc. Considero que se está trabajando quizás en mejoras estructurales de nuestro pueblo pero no podemos descuidar el valor y trascendencia que tienen nuestro Arbolado público y arbustos autóctonos para nuestro medio ambiente, incluso cuando se trabaja en conjunto y de manera colaborativa se construyen mejores proyectos.

Tema cordón cuneta: Le consulte al secretario respecto a las obras en barrios donde permanentemente se producen inundaciones cuando aparecen temporales de agua o nieve, Manifestó que en el Barrio Esfuerzo Propio y Ceferino se está realizando un estudio topográfico y se está elaborando el proyecto.

Ingreso de trabajadores por concurso a la planta municipal: Le manifesté al Secretario y al mismo tiempo lo puse a consideración de los demás concejales para solicitar un informe del proceso de evaluación y de aprobación de los ingresantes. Es mucha la gente que nos consulta respecto a esto y creo que la comunidad tiene el derecho de disponer de esta información.

Cabe aclarar que particularmente me comunique en su momento con gente de la mesa evaluadora municipal para ser parte de la evaluación como miembro de la junta de calificación y disciplina pero se me comunico que no podía.