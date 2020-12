El COE resolvió flexibilizar el ingreso a Ramos Mexia

No me Gusta

Quienes ingresen a Ramos desde localidades que se encuentren en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO-, deberán presentar un certificado de salud que indique que no presentan síntomas de COVID-19. En estos casos, no será necesario realizar la cuarentena de 14 días.

