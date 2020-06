El bloque de legisladores de JSRN respaldo a los trabajadores del sistema de salud

No me Gusta

Querer imponer dudas es intentar confundir a la población y generar miedo, y esencialmente desconfianza. No son momentos para infundir temor. El combate al coronavirus requiere de esos datos. A nadie conviene esconderlos. Mucho menos al Gobierno provincial, ya que esos números no son una simple estadística, sino que sirven para saber cuántas personas están infectadas para aislarlas y que el coronavirus no se siga reproduciendo. Más aún, saber de manera fehaciente la cantidad de contagios, es vital para saber cuántas de esos pacientes llegarán a los hospitales y cuántos requerirán atención especializada en las unidades de terapia intensiva.

La forma de la carga tiene un límite hasta las 18 horas. Los casos que no ingresan hasta ese momento, no aparecen en los partes oficiales, pero sí quedan ingresados en los informes del día posterior.

