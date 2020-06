El Banco Central amplia la atención por ventanillas

No me Gusta

Los cajeros automáticos tienen la obligación de expender como mínimo hasta $15.000 por día -y en una única operación, si el cliente así lo quisiera- y su utilización no genera cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no clientes de la entidad financiera, hasta el 30 de junio.

