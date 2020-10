El ajedrez rionegrino se luce a nivel mundial

Se trata de jóvenes escolarizados de las categorías sub 12, sub 16 y sub 18 que han mostrado un gran nivel de juego al medirse con sus pares de Rusia, Egipto, Italia, Gales, México e inclusive Argentina entre otros.

En estos torneos cada categoría se divide en distintos grupos en donde el “A” alberga a los más destacados a nivel mundial. En este sentido los rionegrinos lograron ascender a este grupo de élite a partir de victorias y consagraciones en niveles inferiores.

Actualmente los equipos provinciales, que se encuentran a cargo del coordinador de ajedrez educativo de Río Negro, Ernesto Barrios, se ubican en el grupo A de las tres categorías mencionadas: en la sub 12 se mantienen desde hace un tiempo en este escalafón, mientras que en la sub 16 el sábado lograron el ascenso y en la sub 18, en lo que fue el debut de la categoría, los rionegrinos se consagraron campeones y quedaron en el grupo más alto.

Según informó el coordinador Barrios, hay 96 integrantes para los seleccionados, entre primaria y secundaria, que alternan su participación según la categoría que les toque jugar, la disponibilidad de tiempo y muchas veces según la disponibilidad de señal de internet.

Se trata de competencias de ajedrez educativo, donde más allá de los resultados los jóvenes escolarizados tienen la posibilidad de aprender y mejorar frente a potencias de la disciplina.