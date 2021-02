Educación licito la obra de la Primaria 164 de Rincón Treneta

No me Gusta

Con un presupuesto oficial de $2.940.388,18, se presentaron cuatro ofertas: Constructora Norpatagónica con un presupuesto de $3.205.240; Baffic SAS con $3.019.687,81; Sergio Díaz con un monto de $3.152.967,75; y LDG Servicios Generales que no presentó la garantía de oferta por lo que no se procedió a su apertura.

Sobre un presupuesto oficial de $3.366.117,32, se presentaron tres ofertas: la Constructora Norpatagónica con un monto de $3.602.400; Baffic SAS con un presupuesto de $3.969.803,41; y LDG Servicios Generales, que no presentó la garantía de oferta por lo que no se procedió a la apertura de la misma.

