EdERSA pondrá a disposición cuadrillas de operarios para sostener el servicio ante condiciones climáticas

En virtud del pronóstico climatico extendido por las autoridades competentes, que anuncian períodos de nevadas y fuertes vientos en diferentes puntos de Rio Negro durante la jornada de este domingo electoral, la distribuidora EdERSA recuerda a sus usuarios estas recomendaciones en materia de seguridad:

• 1.- Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

• 2.- Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.

• 3.- Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas.

• 4.- Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.



Qué hacer en la calle o en el campo:

• No salgas si no es necesario.

• Evitar los muros y las vallas publicitarias.

• Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas.

• No transites por parques o avenidas arboladas.

• No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

• Los postes de luz y torres de alta tensión son peligrosos. Aléjate y en caso de caída avisa al SARA



Precaución en la ruta

• Si es posible, evitar circular, salvo en casos excepcionales.

• Reduce la velocidad a límites de seguridad. Un golpe de viento puede desviarte de la trayectoria.

• Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversal

• En caso de necesidad, para en una zona segura y espera a que amaine el viento.

• Siempre evita tomar contacto con columnas de alumbrado, medidores o cables de cualquier tipo que hubiere en la vía publica

tan adversas, y durante una jornada tan importante para la vida democrática.

Les recordamos a nuestros usuarios tomar las precauciones del caso y comunicarse con el sistema SARA frente a cortes de suministro o peligros en la vía pública.