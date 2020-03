EDERSA no cortara el servicio sectores vulnerables

No me Gusta

Luego del anuncio de la gobernadora Arabela Carreras de ayer quien, entre otras cosas, invitó a las distribuidoras de gas y energía eléctrica a no disponer de cortes de suministro por mora en los pagos, EdERSA confirmó que acompañará las medidas y no suspenderá el servicio en los hogares rionegrinos golpeados por la crisis sanitaria. “Escuchamos con atención a la gobernadora. Todos estamos consternados por la situación y tenemos que colaborar y estar unidos. Por ello, EdERSA adhiere al mensaje y no realizará los cortes de energía por mora a aquellos usuarios que tiene dificultades económicas y se encuentran dentro del sector más golpeado por esta crisis que nos preocupa tanto a todos”, explicó el presidente de la firma, Matías Bourdieu. El directivo indicó que se dejarán sin efecto hasta el 31 de marzo las suspensiones de servicio para “usuarios beneficiados con el subsidio de Tarifa Social; personas con discapacidad, jubilados y pensionados; entidades civiles sin fines de lucro, como hogares de niños y adolescentes, comedores comunitarios, asilos de ancianos, y demás ONG’s de la provincia, que conforman un amplio universo de más de 50.000 usuarios. Siempre, pero más en este momento, tenemos que estar cerca de los sufren”, agregó Bourdieu. La distribuidora adoptó medidas importantes durante los últimos días, todas tendientes a cuidar a los usuarios y a su personal, y a asegurar el normal funcionamiento de un servicio esencial como la energía eléctrica. “En relación al resto de los usuarios, deben ser solidarios y mantener la constancia de pago porque es de la única manera que las distribuidoras podrán contar con los recursos para asegurar la sustentabilidad de un servicio fundamental para todas las actividades sociales y económicas. Porque siempre, pero hoy más que nunca por la situación extraordinaria que transitamos, abastecemos a los centros de atención médica, hospitales, sanatorios, laboratorios, sistemas de comunicaciones, y otros servicios esenciales”, manifestó el directivo. Y agregó: “como sucede con otros servicios como el combustible, la televisión satelital y la telefonía, todos necesitamos que se cumplan los compromisos para seguir con las prestaciones”, culminó.

