«Eco Vuelto» la original idea que surgió de una escuela de Valcheta

El eco vuelto es un proyecto de la escuela primaria nº 277 “Adolfo Alaniz” que nació para el 5 de junio que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una respuesta ecológica en pos del cuidado ambiental pero también una respuesta a la falta de monedas que afecta a los diferentes negocios y emprendimientos de Valcheta.

La propuesta consiste en entregar paquetes de semillas a los comercios de la localidad para que puedan ser entregados como vuelto. Entonces cuando el cliente se acerca y no hay monedas de $5, existe la opción de preguntar si quieren los caramelos o el eco vuelto con el valor de $5.

Una de las docentes de séptimo grado, María Elena Stubbe nos dice: “Queríamos sumar un granito de arena en pos del medio ambiente y que fuera relevante para la localidad”.

En un primer paso diagramaron actividades a través de las distintas áreas como Lengua, Matemáticas, Ciencias, donde los estudiantes trabajaron “Conciencia ecológica “para luego culminar el proyecto con lo que es el eco vuelto. Desde el área especial se sumó Plástica con la docente a cargo en ese momento, Matilde Cañulaf, quien se encargó de ver la manera en realizar los sobrecitos (forma, tamaño) que contienen las semillas.

Luego del primer paso se llevaron a cabo varias reuniones con diferentes entidades como el INTA, Municipio y Cámara de Comercio quienes hicieron aportes para enriquecer el proyecto que fue mutando. “En un primer momento era sin fines de lucro pero después, al saber del valor monetario que tienen las semillas, era necesario sí o sí ponerle un valor, entonces se piensa en la falta de monedas que hay en los comercios y se agregó el valor de $5«, agregó María Elena.

La docente comentó que “el proyecto está diagramado para que cuando culmine el ciclo lectivo y los estudiantes egresen de la institución, se invite al municipio para que se apropien del proyecto. Aunque aún no han tenido una nueva reunión para ver como hacer para que no se pierda el eco vuelto ya que fue muy relevante y hubo muy buena respuesta de parte de la comunidad y hay muchas personas que no solo quieren como vuelto, sino que también lo compran”.

“Comenzó en el mes de junio y continúa hasta el fin del ciclo escolar, en diciembre. Y desde ahí se verá como va a seguir” contó.

En un principio la distribución en los comercios fue con los estudiantes repartidos en burbujas. Salieron a pegar el cartel de “Adherido al Eco vuelto» y hubo mucha incertidumbre acerca de la repercusión que iba a tener. El comienzo fue con cinco comercios y de a poco se sumaron más negocios, hoy hay treinta comercios adheridos y son las docentes quienes reparten los sobrecitos porque es más la cantidad de comercios y los tiempos para salir con los estudiantes es imposible desde la escuela.

Los alumnos trabajan en la escuela por la tarde para realizar el eco vuelto. Colocan las semillas en los sobres, los cierran, etiquetan y quedan preparados distribuidos según la semilla que hayan trabajado.

También se sumó una vez al mes el área de Plástica al resto de los grados para que realicen los sobrecitos. Realizan sobres todos los grados para poder tener un stock y poder armar cuando se necesite.

En estos momentos en el área de Plástica se encuentra la señora Baldomera Soria, las docentes de séptimo grado Luisina García y María Elena Stubbe y el referente TIC, Fabricio Gattoni, quien ayuda en realizar las impresiones de los carteles y también fue quien editó el vídeo “Eco Vuelto, Un cambio real” que se presentó en el “A Rodar escuelas» el programa provincial de Cortometrajes y Colectivo Audiovisual. El video fue uno de los ganadores en la categoría Innovación Educativa. En esta producción se presentan alternativas motivadoras y saludables para mejorar el medio ambiente, crear conciencia ecológica y fomentar hábitos sustentables en la comunidad.

“Estamos muy contentos y nos enorgullece que nuestros egresados sean la portada de la octava edición con mas de 120 producciones escolares donde se abordó la temática de Educación Ambiental, dejamos una huella, el eco vuelto ya esta en marcha”, finalizó la docente.

Fernanda Martínez. Estudiante de 3er año de la Tecnicatura en Comunicación Social orientada al desarrollo local