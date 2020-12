Eclipse2020 y astrología: ¿Cómo nos afecta ?

Este lunes se producirá todo un acontecimiento astronómico: un eclipse total de Sol. El significado de este es la unión o integración de las dos polaridades creadas, la luz y la oscuridad, o dicho de otra manera: de la conciencia y la inconsciencia. Eclipses en el cielo y los efectos?…en la tierra.

Los eclipses son los fenómenos astronómicos más estudiados por los astrólogos de todos los tiempos.

Eclipse de Sol y eclipse de Luna: ¿en qué se diferencian?

El Sol y la Luna se corresponden con factores conscientes e inconscientes respectivamente; al opacarse u oscurecerse en un eclipse generan, en cada caso, un conflicto que provoca una movilización: la crisis en cuestión puede tener que ver con un reordenamiento, una renovación o asuntos en la vida que requieran mayor atención y energía.

Un eclipse de Sol puede simbolizar la desaparición momentánea de nuestro potencial interior, sentimos ausencia de poder personal, de voluntad, de capacidad visualizar metas personales; en cambio, un eclipse lunar nos fuerza a comprobar nuestro pasado (Luna) a la luz de la experiencia actual y puede relacionarse con confusión y momentos particularmente propicios para esconder, ocultar, fomentar o expandir «sombras» de manifestación emocional.

PARA LA ASTROLOGÍA, EL SOL ES EL DADOR DE VIDA Y ENERGÍA; SU OSCURECIMIENTO EN EL CIELO -AUNQUE SEA POR UNA PEQUEÑA PORCIÓN DE TIEMPO COMO SUCEDE EN UN ECLIPSE- ES UNA SEÑAL DE AUSENCIA DE LAS MISMAS.

Existe una comprobada interacción entre los eclipses y una desvitalización, por esa, razón cuando nos afectan los eclipses de Sol, podemos sentirnos más cansados, estresados, fatigados o abatidos.

¿Cuánto tiempo duran los efectos de un eclipse?

Consideramos que los eclipses afectan un determinado punto y su opuesto y, en el caso de estar afectado dicho eclipse por malos aspectos, también los consideraremos como puntos sensibilizados por el fenómeno celeste. En general, el efecto de un eclipse no se nota solamente en el momento de producirse, en ocasiones, los eclipses parecen no provocar nada hasta un tiempo después.

Las reglas de la tradición astrológica aconsejan no comenzar nada en momentos de eclipse porque lo que se comience no funcionará en la forma esperada. Por eso, es mejor no considerar nuevos proyectos en tiempos de eclipse, no hacer propuestas ni tomar decisiones trascendentes. Si alguien viene con un ofrecimiento, habrá que considerarlo cuidadosamente y después de observarlo en todo sentido, proceder y conservar un estado de ánimo ecuánime y templado, ya que los eclipses tienden a asociarse con tiempos de confusión y poca claridad.

Los eclipses más importantes son los de Sol. Por lo tanto, el eclipse de este lunes, 14 de diciembre de 2020, es el eclipse más importante de la Serie por tratarse de un eclipse total de Sol.

CUANTO MAYOR SEA EL OSCURECIMIENTO DEL LUMINAR (SOL O LUNA) ECLIPSADO, MAYORES SERÁN SUS EFECTOS.

Los eclipses traen cambios de dirección inesperados o eventos que parecen “destinados” a suceder cuando tocan un punto sensible cualquiera en la carta. La zona de ocurrencia del eclipse es la zona de afectación donde más intensamente se sienten sus efectos.

De acuerdo con Ptolomeo, los efectos de un eclipse de Sol estarán vigentes tantos años como horas haya durado el oscurecimiento en tanto que los efectos de un eclipse de Luna se sentirán tantos meses como horas haya durado.

Otra teoría dice que el efecto de un eclipse tiene vigencia hasta producirse el siguiente eclipse de la misma categoría.

Este eclipse se producirá el día 14 de diciembre a las 13:16:25 hs de Argentina y a las 16:16:25 de TU, a los 23° 08 del signo de Sagitario, afectando fundamentalmente a quienes hayan nacido el día 14 de diciembre o 14 de junio y días cercanos o quienes tengan puntos sensibles en esa zona del zodíaco.

Esta serie Saros de eclipses lleva consigo sentimientos emocionales muy fuertes sobre relaciones y/o dinero. Podría haber ira o lujuria. Hay una sensación de destino y las personas pueden encontrarse atrapadas en eventos de relación que están más allá su control. También podría haber un repentino deseo de terminar con una relación. Durante el eclipse las emociones pueden verse obstaculizadas o verse frustradas de alguna manera. El mejor enfoque para trabajar con este eclipse es evitar la acción precipitada hasta que los problemas se expresen claramente.

Si un eclipse cae en el día de cumpleaños (o muy cercano), el año que comienza probablemente será un año de eventos. Se experimentará un cambio grande en una parte específica de la vida y habrá que cuidar la salud porque se está más sensible a enfermarse que lo usual. También, hay que tomar seriamente cualquier mensaje oído al momento del eclipse, normalmente no habrá modo de dar vuelta la situación. Si llegan noticias desagradables en un eclipse, habrá que entender que hay poca chance de modificarlas. Los eclipses alumbran con la realidad la parte de la vida que es tocada por ellos. Los eclipses actúan como iluminadores, revelando una condición de la que no se estaba consciente o que no se sabía que existía. Pueden actuar como catalizadores para decisiones importantes.

Por Patricia Kesselman, astróloga en Clarín