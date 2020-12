Eclipse: «es súper peligroso no usar protección»

Lura Barrientos, de Óptica del Sol,habló sobre los cuidados para la vista en la observación del eclipse.

“Lo que quiero que quede muy claro es que los daños que se pueden producir en la retina por mirar al sol directamente sin protección, además de irreversibles, no aparecen en el momento. Esto quiere decir que quizás dos semanas después podemos empezar a tener sintomatología. Es súper peligroso no usar protección, creo que no se está dimensionando las patologías que pueden aparecer después, si no nos cuidamos al momento de la apreciación del eclipse”, explicó.

En cuanto a la protección adecuada para la visualización del fenómeno, señaló que “hay que tener en cuenta las normas de control del dispositivo que usamos para mirar al sol, tiene que ser normas ISO; estás son aprobadas internacionalmente. Los anteojos para mirar el eclipse es 12312-2, ese es el numero que nos indica que el anteojo está aprobado”.

“Lo más casero que se puede usar, son las mascaras de soldar del número 14; por el nivel de filtrado. Si vas a preguntar a las ferreterías es el más raro”, agregó.

Por último, pidió responsabilidad para evitar problemas de visión.

“Hay que pedirle a la gente que sea responsable con esta situación, sobre todo a los chicos, porque si lo disfrutamos con conciencia va a ser un espectáculo que vamos a recordar toda la vida. Pero si no vamos a tener consecuencias”, concluyó.

gentileza: Noticias Net.