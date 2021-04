Dura respuesta de los médicos al presidente de la Nación

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández en su mensaje referidas a la Salud, causaron gran malestar e indignación.

Habló de cierto «relajamiento» por utilizar los recursos médicos actuales para cirugías programadas. Patricio Gómez Constenla, presidente de la Asociación Civil de Cirujanos de Bariloche para conocer su punto de vista al respecto.

“Después de escucharlo nos quedan dos sensaciones, primero que no entiende mucho de lo que están hablando médica y técnicamente y segundo, que no hay un reconocimiento de lo que nos tocó hacer como cirujanos”, dijo.

Explicó que es algo que se repite desde la asociación, “tienen que entender que desde que comenzó la pandemia nos vimos en diversos desafíos, no saber qué iba a pasar, cómo cuidarnos nosotros y a nuestros pacientes”.

Cuando se empezó a saber un poco más del tema fueron armando los protocolos para tratar de operar a los pacientes que lo necesitaban con urgencia.

La pandemia se extendió a lo largo de todo 2020 “entonces nos vimos en una situación mucho más compleja que fue decidir qué pacientes operar y cuáles no, sobre todo, los oncológicos”, señaló el facultativo.

En este último caso se sabe que hay un tiempo límite para hacerlo, “nos readaptamos, fuimos tomando las decisiones basadas en las prioridades, eso en un contexto en el cual las camas de terapia intensiva y de internación estaban colmadas”.

En la mayoría de los casos esas decisiones debieron ser totalmente personales por lo que Gómez Constenla indicó: “tuvimos que cargar al hombro con todo y escuchar al presidente decir que el sistema de salud se relajó generó indignación”. Sienten nuevamente que el Estado los está dejando solos “en lo económico, en lo humano y espiritual porque casi que nos echan la culpa”.

Brindó detalles sobre las cirugías en paciente oncológicos “en general tienen que estar en terapia unos días, hubo un trabajo muy grande de definir las fechas para no perder oportunidades únicas”.

“Es muy duro someter a una persona a una cirugía en momentos que tiene las defensas bajas, que se puede contagiar de COVID porque es cuando uno se replantea si lo tendría que haber operado o no, todo esto recayó sobre los médicos de todo el país y no está reconocido”, resaltó.

Brindó ejemplos que no estarían caratulados dentro de las cirugías de emergencia “un obrero que tiene una hernia, si no se opera, no puede trabajar entonces para esa persona es algo impostergable ir a quirófano”.

Aclaró “siempre es mejor operar a una persona de manera programada donde se pueden evaluar riesgos y beneficios que hacerlo de urgencia con mayor utilización de recursos”.

El presidente realizó declaraciones en diversos medios de comunicación, intentando aclarar lo que quiso decir en su discurso. “Hace una diferenciación entre hospitales públicos y privados y en realidad, eso no existe”. A todos se los atiende de la misma manera y con el mismo servicio. “Creo que no hay una especulación económica detrás de eso” agregó.

A nivel nacional los cirujanos emitirán un comunicado de repudio por lo que consideran «un cachetazo»

