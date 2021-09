Domingo : “Vamos a seguir haciendo obras aunque a algunos les moleste”

El precandidato a diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) expresó hoy en un multitudinario cierre de campaña en Bariloche que el espacio “seguirá haciendo obras públicas en cada rincón de la provincia aunque a algunos les moleste” y dijo que los que cuestionan al Plan Castello “no quieren obras públicas ni creación de fuentes de trabajo”.

“No quieren que la Línea Sur tenga gas, que Bariloche abra por fin su parque industrial, que Las Grutas muestre dos nuevos accesos y tenga por fin cloacas, y cientos de obras que hicimos con el Plan Castello”, expresó el ex ministro de Economía, a quien el ex gobernador Alberto Weretilneck encargó el programa de financiamiento.

Sostuvo que “Macri y Cristina ya tienen muchos representantes en el Congreso, es tiempo de incrementar las voces que defienden los intereses de Río Negro y del país federal. Contra las peleas estériles de los grandes partidos que nos pusieron en esta crisis, y la discusión grotesca por el sexo y la marihuana, Río Negro quiere hablar de los grandes problemas del país: el desempleo, la falta de inversión y las grandes obras que necesita la provincia”.

“Estamos cansados de ver cómo nación hace cordón cuneta en los barrios mientras abandona las grandes obras de infraestructura que necesitamos. Queremos que terminen de una vez la ruta 23, la 22 y que arreglen la 151 y la 40. Eso es lo que debe hacer Nación, no pequeñas inversiones con grandes carteles”, expresó.

Antes del acto masivo en el estadio de Estudiantes Unidos Domingo encabezó una caminata y panfleteada por la calle Onelli, junto al intendente Gustavo Gennuso, los legisladores Juan Pablo Muena, Julia Fernández y Claudia Contreras, y otros referentes del partido provincial.

Agradeció a la “militancia y dirigencia maravillosas de Juntos, gracias a quienes llenaremos de boletas verdes las urnas” y ponderó a sus compañeros de fórmula, calificando de “brillante” a Mercedes Ibero, y destacando la calidad de las gestiones de Lucas Pica y Marcela Ávila en el gabinete del ex gobernador Weretilneck.

