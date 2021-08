Domingo: “Los partidos nacionales no tienen voluntad de diálogo”

El precandidato de Juntos Somos Río Negro dijo que la Argentina no avanza porque tanto el kirchnerismo como cambiemos no se ponen de acuerdo en los dos grandes temas, la inflación y la pobreza. “Los rionegrinos nos merecemos la oportunidad de definir nuestro destino”.

“Pasan los gobiernos nacionales y el país no crece. Lo único que hicieron crecer es la inflación, la pobreza y la desigualdad. Estamos así porque no se ponen de acuerdo ni siquiera para pensar cómo debe manejarse la economía”, disparó Agustín Domingo.

Para el exministro de Economía de la provincia, los partidos nacionales se pelean por los votos del Gran Buenos Aires -donde se concentra el 40% del padrón electoral-. “El centralismo se mira el ombligo en Buenos Aires y se olvida de los problemas específicos de las provincias. El país es más que una pelea entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Las economías regionales existen y son importantes para nosotros”.

Afirmó que la pelea nacional perjudica a Río Negro y dio varios ejemplos: “la pelea nacional genera incertidumbre y hace que las empresas no inviertan en nuestras economías y no se genere empleo. También es lo que hace subir la inflación y que nuestros sueldos alcancen cada vez para comprar menos cosas”.

“La pelea nacional nos cambia las reglas del juego cada 4 años, así nadie invierte ni proyecta a largo plazo. Los rionegrinos nos merecemos la oportunidad de definir nuestro destino. Y para eso necesitamos que el poder central nos devuelva en la misma proporción lo que nos saca”, sostuvo.